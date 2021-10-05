В Одессу прибыл первый за годы независимости украинский ледокол (фото)

Сегодня, 5 октября, утром в одесский порт вошел первый за годы независимости украинский ледокол James Clark Ross. Это его новое место постоянной "прописки".

Буксиры швартуют судно к 19-му причалу. Ледокол будет работать в составе Национального антарктического научного центра. Это первый ледокол, который появился у украинских полярников.

Ледокол James Clark Ross прибыл в Одессу (фото: dumskaya.net)

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий рассказал, что ледокол находится отличном состоянии и почти не требует ремонта.

Ледокол James Clark Ross прибыл в Одессу (фото: dumskaya.net)

Ресурс ледокола составляет 20 лет. При этом 30 лет он уже прослужил. Впервые на воду его спустили в 1990 году. James Clark Ross купили у Великобритании за символические 5 миллионов долларов. Новое название судну еще не придумали.

Ледокол James Clark Ross прибыл в Одессу (фото: dumskaya.net)

Сейчас ледокол пройдет полный техосмотр и оформление документов, а после этого в начале 2022 года отправится в Антарктиду на научную станцию "Академик Вернадский".

Ледокол повезет нашим ученым необходимые грузы. Но он предназначен не только для этого.

Ледокол James Clark Ross прибыл в Одессу (фото: dumskaya.net)

"Этот корабль - такой достаточно сильный научный институт, он принимает на борт ученых, оснащен всем необходимым оборудованием и может работать, исследуя океан, достаточно долго в автономном режиме", - заявил Дикий.

Он также добавил, что благодаря ледоколу украинские ученые и аспиранты будут иметь возможность работать в Мировом океане.

Ледокол James Clark Ross прибыл в Одессу (фото: dumskaya.net)

Отметим, что с 2001 года у Украины не было кораблей, которые бы работать в антарктических условиях, но украинские ученые все равно вырывались в экспедиции со своими зарубежными партнерами.

Ледокол James Clark Ross прибыл в Одессу (видео: YouTube)