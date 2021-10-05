До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

Сьогодні, 5 жовтня, вранці в Одеський порт увійшов перший за роки незалежності український криголам James Clark Ross. Це його нове місце постійної "прописки".

Буксири швартують судно до 19-го причалу. Криголам працюватиме у складі Національного антарктичного наукового центру. Це перший криголам, який з'явився в українських полярників.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що криголам знаходиться відмінному стані і майже не потребує ремонту.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Ресурс криголама становить 20 років. При цьому 30 років він вже прослужив. Вперше на воду його спустили в 1990 році. James Clark Ross купили у Великобританії за символічні 5 мільйонів доларів. Нову назву судну ще не придумали.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Зараз криголам пройде повний техогляд і оформлення документів, а після цього на початку 2022 року відправиться в Антарктиду на наукову станцію "Академік Вернадський".

Криголам відвезе нашим вченим необхідні вантажі. Але він призначений не тільки для цього.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

"Цей корабель - такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений всім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі", - заявив Дикий.

Він також додав, що завдяки криголаму українські вчені та аспіранти матимуть можливість працювати у Світовому океані.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Зазначимо, що з 2001 року в України не було кораблів, які б працювати в антарктичних умовах, але українські вчені все одно виривалися в експедиції зі своїми зарубіжними партнерами.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (відео: YouTube)