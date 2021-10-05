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До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

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Одеса, Вівторок 05 жовтня 2021 14:46
До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото) Фото: криголам James Clark Ross прибув до Одеси (кадр з відео)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 5 жовтня, вранці в Одеський порт увійшов перший за роки незалежності український криголам James Clark Ross. Це його нове місце постійної "прописки".

Про це повідомляє видання "Думская".

Буксири швартують судно до 19-го причалу. Криголам працюватиме у складі Національного антарктичного наукового центру. Це перший криголам, який з'явився в українських полярників.

До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий розповів, що криголам знаходиться відмінному стані і майже не потребує ремонту.

До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Ресурс криголама становить 20 років. При цьому 30 років він вже прослужив. Вперше на воду його спустили в 1990 році. James Clark Ross купили у Великобританії за символічні 5 мільйонів доларів. Нову назву судну ще не придумали.

До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Зараз криголам пройде повний техогляд і оформлення документів, а після цього на початку 2022 року відправиться в Антарктиду на наукову станцію "Академік Вернадський".

Криголам відвезе нашим вченим необхідні вантажі. Але він призначений не тільки для цього.

До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

"Цей корабель - такий досить сильний науковий інститут, він приймає на борт вчених, оснащений всім необхідним обладнанням і може працювати, досліджуючи океан, досить довго в автономному режимі", - заявив Дикий.

Він також додав, що завдяки криголаму українські вчені та аспіранти матимуть можливість працювати у Світовому океані.

До Одеси прибув перший за роки незалежності український криголам (фото)

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (фото: dumskaya.net)

Зазначимо, що з 2001 року в України не було кораблів, які б працювати в антарктичних умовах, але українські вчені все одно виривалися в експедиції зі своїми зарубіжними партнерами.

Криголам James Clark Ross прибув до Одеси (відео: YouTube)

Нагадаємо, полярники зі станції "Академіка Вернадського" показали новонароджених тюленят.

Раніше українці знайшли в Антарктиді останки гігантської тварини тисячолітньої давності.

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