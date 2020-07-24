Под Одессой жители наблюдали необычное явление: "двойник" Солнца

В Одесской области местные жители стали очевидцами необычного природного явления - паргелия. На закате люди увидели сразу два солнца. Природное явление заметили 20 июля в городе Теплодар.

Уникальными снимками паргелия поделилась на Facebook-странице Александра Доленко. Она опубликовала снимки в сообществе "За развитие Теплодара".

"В очках было очень заметно! Я еще подумала: откуда эта радуга взялась такая странная", - написали в комментариях под фото.

Отметим, что слово "паргелий" происходит от древнегреческого и значит "ложное солнце". Представляет собой разновидность гало и выглядит как светлое радужное пятно на уровне Солнца. Возникает вследствие преломления солнечного света в анизотропно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере. Кстати, аналогичное явление возникает и около Луны (парселена).

В Теплодаре наблюдали два солнца (фото: facebook.com/groups/zateplodar)

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