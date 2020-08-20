Под Одессой при загадочных обстоятельствах умерла 13-летняя девочка

Под Одессой при странных обстоятельствах умерла девочка (Фото: freepik)

Полиция начала расследование по факту гибели 13-летнего ребенка

В Одесской области по непонятным причинам скончалась 13-летняя девочка. Она играла во дворе со сверстниками, ей внезапно стало плохо и ее увезли в реанимацию.

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе Одесской области в среду, 19 августа. Как установила полиция, девочка играла возле своего дома вместе с другими детьми. Ей внезапно стало плохо и соседи немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Детали сообщает УНИАН.

Медики немедленно госпитализировали ребенка и о ситуации уведомили родителей девочки. Однако врачам не удалось ее спасти. О ЧП сообщили сотрудникам полиции.

"Девочку госпитализировали, но к сожалению, попытки врачей ей помочь, оказались напрасными", - сообщили в отделе Национальной полиции Одесской области.

В полиции завело дело и расследуют все обстоятельства, которые связаны с гибелью ребенка. Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой "внезапная смерть").

На данный момент проводятся экспертизы и выясняются все обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки.

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