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Под Одессой при загадочных обстоятельствах умерла 13-летняя девочка

Одесса, Четверг 20 августа 2020 08:55
Под Одессой при загадочных обстоятельствах умерла 13-летняя девочка
Под Одессой при странных обстоятельствах умерла девочка (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Полиция начала расследование по факту гибели 13-летнего ребенка

В Одесской области по непонятным причинам скончалась 13-летняя девочка. Она играла во дворе со сверстниками, ей внезапно стало плохо и ее увезли в реанимацию.

Трагедия произошла в Белгород-Днестровском районе Одесской области в среду, 19 августа. Как установила полиция, девочка играла возле своего дома вместе с другими детьми. Ей внезапно стало плохо и соседи немедленно вызвали скорую медицинскую помощь. Детали сообщает УНИАН.

Медики немедленно госпитализировали ребенка и о ситуации уведомили родителей девочки. Однако врачам не удалось ее спасти. О ЧП сообщили сотрудникам полиции.

"Девочку госпитализировали, но к сожалению, попытки врачей ей помочь, оказались напрасными", - сообщили в отделе Национальной полиции Одесской области.

В полиции завело дело и расследуют все обстоятельства, которые связаны с гибелью ребенка. Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство с пометкой "внезапная смерть").

На данный момент проводятся экспертизы и выясняются все обстоятельства смерти несовершеннолетней девочки.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Днепром 7-летний мальчик погиб во время отдыха в лагере.

А также рассказывали о том, что под Винницей мать посадила на цепь дочку-подростка.

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Новости Украины преступлениягибельсмерть ребенка
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