Под Днепром 7-летний мальчик погиб во время отдыха в лагере: детали страшной трагедии

7-летний мальчик погиб во время отдыха в лагере под Днепром (коллаж: РБК-Украина)

В Днепропетровской области мальчик погиб в лагере, куда его отправила на отдых мама

Мама отправила 7-летнего мальчика на отдых в лагере Днепропетровской области, но больше сына она не увидела. Ребенок утонул в водоеме, где его оставили без присмотра, хотя малыш и не умел плавать.

Мама обвиняет благотворительный фонд, который отправил ребенка отдыхать, в халатности и подозревает, что от нее скрывают правду. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Утром мама попрощалась с Сашей, а уже вечером раздался звонок от незнакомой женщины.

"Когда она мне сказала, что ребенок утонул, я думала я с ума сойду. Я жила ради него, я им жила постоянно, я его на руках носила, я с него пылиночки сдувала… А теперь его нету", - сквозь слезы твердит убитая горем мать.

Людмила Филипских воспитывала сына сама. Вдвоем они жили в комнате общежития. Однажды к ним пришли из благотворительного фонда и предложили занятия с учителем и психологом, потом оздоровление в палаточном лагере на пять дней, и все бесплатно.

Женщина сомневалась, отпускать ли единственного сына. Но Саша уговорил, очень "хотел с детками поиграться", но не поигрался и полдня.

Тем временем в лагере после трагедии продолжались развлечения. Фото веселого отдыха публиковались в соцсетях.

На пляже, которым пользовался лагерь, ни поста спасателей, ни ограничителей, только берег и пруд. Рядом нет даже населенных пунктов, куда можно обратиться за скорой медпомощью.

Сейчас о детском лагере напоминают остатки костра и стол под накрытием. Местные рыбаки удивляются, ведь это место никогда не использовали для детского отдыха.

Саша не умел плавать, и об этом организаторы отдыха знали. За детьми якобы смотрела "пионервожатая". А когда кинулись, что Саши нет, сперва начали искать по палаткам, и лишь время спустя решили понырять, проверить дно.

В благотворительном фонде отказываются общаться, как с матерью погибшего мальчика, так и с журналистами. Полиция проводит расследование относительно деятельности лагеря и безопасности детей там.

Под Днепром 7-летний мальчик погиб во время отдыха в лагере (видео: ТСН)

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