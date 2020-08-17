Хотела перевоспитать: под Винницей мать посадила на цепь дочку-подростка

Под Винницей мать посадила на цепь дочь-подростка (Коллаж РБК-Украина)

Мать надела дочери ошейник и посадила ее на цепь в качестве воспитания

Под Винницей, в одном из сел Чечельницкого района мать посадила на цепь свою 14-летнюю дочку. Таким способом женщина хотела перевоспитать ребенка.

Девочка сама обратилась в полицию с заявлением на собственную мать и рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что вынуждена была провести несколько часов на цепи и в ошейнике, так как мать решила таким образом ее перевоспитать. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области, пишет Vinnitsa.Info.

30-летнюю женщину после обращения задержали и допросили. Она рассказала в полиции, что таким образом она пытается "перевоспитать" дочку. По словам матери, девушка-подросток, отказывается ей помогать по домашнему хозяйству и регулярно пытается убежать из дома.

Соседи рассказали, что девочка действительно проблемный ребенок, часто конфликтует с матерью. О матери отзываются односельчане хорошо, говорят, что она хозяйственная, в селе ни с кем не конфликтует.

В полиции завели дело и начали досудебное расследование по статье 145 Криминального кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет. Ситуацию в семье будут изучать сотрудники ювенальной превенции, также делом займутся сотрудники социальной службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье задержали живодерку, которая снимала порнографические видео с животными.

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