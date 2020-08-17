ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Хотела перевоспитать: под Винницей мать посадила на цепь дочку-подростка

Винница, Понедельник 17 августа 2020 15:17
Хотела перевоспитать: под Винницей мать посадила на цепь дочку-подростка
Под Винницей мать посадила на цепь дочь-подростка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мать надела дочери ошейник и посадила ее на цепь в качестве воспитания

Под Винницей, в одном из сел Чечельницкого района мать посадила на цепь свою 14-летнюю дочку. Таким способом женщина хотела перевоспитать ребенка.

Девочка сама обратилась в полицию с заявлением на собственную мать и рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что вынуждена была провести несколько часов на цепи и в ошейнике, так как мать решила таким образом ее перевоспитать. Детали рассказали в пресс-службе Национальной полиции в Винницкой области, пишет Vinnitsa.Info.

30-летнюю женщину после обращения задержали и допросили. Она рассказала в полиции, что таким образом она пытается "перевоспитать" дочку. По словам матери, девушка-подросток, отказывается ей помогать по домашнему хозяйству и регулярно пытается убежать из дома.

Соседи рассказали, что девочка действительно проблемный ребенок, часто конфликтует с матерью. О матери отзываются односельчане хорошо, говорят, что она хозяйственная, в селе ни с кем не конфликтует.

В полиции завели дело и начали досудебное расследование по статье 145 Криминального кодекса Украины. Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы или лишение свободы сроком до пяти лет. Ситуацию в семье будут изучать сотрудники ювенальной превенции, также делом займутся сотрудники социальной службы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье задержали живодерку, которая снимала порнографические видео с животными.

А также рассказывали о том, что воспитательница детского сада публично унизила ребенка и не пустила его в туалет.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь