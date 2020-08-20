Під Одесою за загадкових обставин померла 13-річна дівчинка

Під Одесою за дивних обставин померла дівчинка (Фото: freepik)

Поліція почала розслідування за фактом загибелі 13-річної дитини

В Одеській області з незрозумілих причин померла 13-річна дівчинка. Вона гралася у дворі з однолітками, їй раптово стало погано, і її відвезли в реанімацію.

Трагедія сталася в Білгород-Дністровському районі Одеської області в середу, 19 серпня. Як встановила поліція, дівчинка гралася біля свого будинку разом з іншими дітьми. Їй раптово стало погано і сусіди негайно викликали швидку медичну допомогу. Деталі повідомляє УНІАН.

Медики негайно госпіталізували дитину і про ситуацію повідомили батькам дівчинки. Однак лікарям не вдалося її врятувати. Про НП повідомили співробітникам поліції.

"Дівчинку госпіталізували, але на жаль, спроби лікарів їй допомогти, виявилися марними", - повідомили у відділі Національної поліції Одеської області.

В поліції завели справу і розслідують усі обставини, які пов'язані із загибеллю дитини. Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство з позначкою "раптова смерть").

На цей момент проводяться експертизи та з'ясовуються всі обставини смерті неповнолітньої дівчинки.

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