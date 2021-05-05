Под Одессой во время движения загорелся автобус с пассажирами: в небо поднялись клубы дыма

Сегодня, 5 мая, на трассе Одесса-Киев загорелся двухэтажный пассажирский автобус, который вез людей в столицу. Никто из 36 человек, которые были в салоне, не пострадал, но автобус сгорел полностью.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Под Одессой загорелся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk) Инцидент произошел на 361-м километре дороги в селе Ревова Березовского района Одесской области. Сейчас правоохранители помогают пассажирам добраться до места назначения. Под Одессой загорелся автобус (фото: od.npu.gov.ua) На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что пожар был очень сильным. Клубы дыма поднимались в небо. По данным ГСЧС, сгорел автобус перевозчика "Эколайн". После возгорания водитель вместе пассажирами автобуса быстро покинули салон. Причины происшествия выясняются. Один из очевидцев инцидента Евгений Гомонюк на своей странице в Facebook написал, что водители остановились и пытались тушить пламя огнетушителями. Кроме того, получилось спасти некоторые личные вещи пассажиров.