Под Одессой во время движения загорелся автобус с пассажирами: в небо поднялись клубы дыма
Сегодня, 5 мая, на трассе Одесса-Киев загорелся двухэтажный пассажирский автобус, который вез людей в столицу. Никто из 36 человек, которые были в салоне, не пострадал, но автобус сгорел полностью.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Под Одессой загорелся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk)
Инцидент произошел на 361-м километре дороги в селе Ревова Березовского района Одесской области. Сейчас правоохранители помогают пассажирам добраться до места назначения.
Под Одессой загорелся автобус (фото: od.npu.gov.ua)
На видео, которое появилось в соцсетях, видно, что пожар был очень сильным. Клубы дыма поднимались в небо.
По данным ГСЧС, сгорел автобус перевозчика "Эколайн". После возгорания водитель вместе пассажирами автобуса быстро покинули салон. Причины происшествия выясняются.
Один из очевидцев инцидента Евгений Гомонюк на своей странице в Facebook написал, что водители остановились и пытались тушить пламя огнетушителями. Кроме того, получилось спасти некоторые личные вещи пассажиров.
Напомним, в Киеве на ходу загорелся автобус. Он выгорел полностью за мгновенье. Инцидент с автобусом №102 на проспекте Правды. К счастью, обошлось без пострадавших.
Предварительная причина возгорания - неполадки в моторном отсеке. Именно с него автобус и начал гореть.
Ранее в Киеве на ходу загорелась маршрутка. Водитель даже не знал, что делать.