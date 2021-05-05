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Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму

Новость на русском → Одеса, Середа 05 травня 2021 17:27
Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму Колаж РБК-Україна: під Одесою загорівся автобус
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 5 травня, на трасі Одеса-Київ загорівся двоповерховий пасажирський автобус, який віз людей до столиці. Ніхто з 36 осіб, які були в салоні, не постраждав, але автобус згорів повністю.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму

Під Одесою загорівся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk)

Інцидент стався на 361-му кілометрі дороги в селі Ревова Березівського району Одеської області. Зараз правоохоронці допомагають пасажирам дістатися до місця призначення.

Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму

Під Одесою загорівся автобус (фото: od.npu.gov.ua)

На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, що пожежа була дуже сильною. Клуби диму піднімалися в небо.

За даними ДСНС, згорів автобус перевізника "Еколайн". Після загоряння водій разом пасажирами автобуса швидко покинули салон. Причини події з'ясовуються.

Один з очевидців інциденту Євген Гомонюк на своїй сторінці в Facebook написав, що водії зупинилися і намагалися гасити полум'я вогнегасниками. Крім того, вийшло врятувати деякі особисті речі пасажирів.

Нагадаємо, в Києві на ходу загорівся автобус. Він вигорів повністю за мить. Інцидент з автобусом №102 на проспекті Правди. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Попередня причина загоряння - неполадки в моторному відсіку. Саме з нього автобус і почав горіти.

Раніше в Києві на ходу загорілася маршрутка. Водій навіть не знав, що робити.

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