Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму
Сьогодні, 5 травня, на трасі Одеса-Київ загорівся двоповерховий пасажирський автобус, який віз людей до столиці. Ніхто з 36 осіб, які були в салоні, не постраждав, але автобус згорів повністю.
Про це повідомляє поліція Одеської області.
Під Одесою загорівся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk)
Інцидент стався на 361-му кілометрі дороги в селі Ревова Березівського району Одеської області. Зараз правоохоронці допомагають пасажирам дістатися до місця призначення.
Під Одесою загорівся автобус (фото: od.npu.gov.ua)
На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, що пожежа була дуже сильною. Клуби диму піднімалися в небо.
За даними ДСНС, згорів автобус перевізника "Еколайн". Після загоряння водій разом пасажирами автобуса швидко покинули салон. Причини події з'ясовуються.
Один з очевидців інциденту Євген Гомонюк на своїй сторінці в Facebook написав, що водії зупинилися і намагалися гасити полум'я вогнегасниками. Крім того, вийшло врятувати деякі особисті речі пасажирів.
Нагадаємо, в Києві на ходу загорівся автобус. Він вигорів повністю за мить. Інцидент з автобусом №102 на проспекті Правди. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Попередня причина загоряння - неполадки в моторному відсіку. Саме з нього автобус і почав горіти.
Раніше в Києві на ходу загорілася маршрутка. Водій навіть не знав, що робити.