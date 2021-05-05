Під Одесою під час руху загорівся автобус з пасажирами: в небо піднялися клуби диму

Сьогодні, 5 травня, на трасі Одеса-Київ загорівся двоповерховий пасажирський автобус, який віз людей до столиці. Ніхто з 36 осіб, які були в салоні, не постраждав, але автобус згорів повністю.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Під Одесою загорівся автобус (фото: facebook.com/evgen.gomonjuk) Інцидент стався на 361-му кілометрі дороги в селі Ревова Березівського району Одеської області. Зараз правоохоронці допомагають пасажирам дістатися до місця призначення. Під Одесою загорівся автобус (фото: od.npu.gov.ua) На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, що пожежа була дуже сильною. Клуби диму піднімалися в небо. За даними ДСНС, згорів автобус перевізника "Еколайн". Після загоряння водій разом пасажирами автобуса швидко покинули салон. Причини події з'ясовуються. Один з очевидців інциденту Євген Гомонюк на своїй сторінці в Facebook написав, що водії зупинилися і намагалися гасити полум'я вогнегасниками. Крім того, вийшло врятувати деякі особисті речі пасажирів.