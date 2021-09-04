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В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 ранены

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Суббота 04 сентября 2021 10:46
В Житомирской области автобус столкнулся с автовозом: один человек погиб, 11 ранены Фото: в Житомирской области произошло ДТП с участием автобуса и автовоза (npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

В Житомирской области произошла авария с участием международного автобуса и автовоза. В результате погиб один человек, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

ДТП произошло около 4:20 4 сентября на 177 км автодороги Киев - Чоп в Пулинской территориальной общине. После столкновения с автовозом автобус загорелся.

Предварительно установлено, что водитель автобуса Neoplan, 30-летний житель Николаевской области, который совершал рейс из Польши в Мариуполь, допустил столкновение с автовозом под управлением 40-летнего жителя Запорожья.

После происшествия возникло возгорание автобуса. В нем находились 25 пассажиров, все украинцы. В результате происшествия погиб второй водитель "Неоплана" (который отдыхал) и сейчас известно о 11 пассажирах, которым понадобилась медицинская помощь.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается выяснение всех обстоятельств.

Фото: ДТП в Житомирской области npu.gov.ua)

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