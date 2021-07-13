Под Одессой вертолет разрушил кемпинг на популярном курорте (видео)

В курортном поселке Грибовка в Одесской области вертолет снес палаточный городок туристов. Все снаряжение было поломано, но люди, к счастью не пострадали.

Об инциденте рассказала туристка Юлия Цуп на своей странице в Facebook.

Как сообщила женщина, она вместе с семьей приехала в Грибовку на отдых. Они успели поставить палатки и разбить кемпинг и внезапно на территорию начал садиться вертолет. От потока ветра несколько палаток сравняло с землей. В одной из них находился ребенок, который получил удар от крепления.

Также в кемпинге был сломан шатер и зонт полетел прямо в Юлию Цуп и ее сына.

"Сломало полностью шатер и тут отрывается зонт и с бешеной скоростью летит в нашу сторону, пробивает палатку и летит в моего сына и меня... Слава Богу никого не задело", - рассказала туристка.

Она добавила, что после инцидента побежала к пилоту, но тот не стал извиняться и компенсировать материальные траты не захотел.

"Придя в чувство побежала на гору к горе-пилоту, но не услышали от него извинения, что чуть не покалечил людей, ни материального возмещения по рваной палатке. Что мы для них мурахи. Наши соседи в тот же день уехали, так как дети были напуганы и все сломано", - добавила женщина.

В Грибовке частный вертолет снес кемпинг туристов

Она отметила, что ее семья тоже подумывала уехать, но потом они смогли натянуть тент над разрывом и решили остаться еще на несколько дней.

В Грибовке частный вертолет снес кемпинг туристов

По словам Юлии, вертолет был частным и его отдыхающие видели потом ежедневно – он привозил владельца. Однако залетать после инцидента стал с другой стороны – с поля.

В комментариях пользователи указали, кому принадлежит этот вертолет – владельцу крупной одесской фармацевтической компании.