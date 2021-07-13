Під Одесою вертоліт зруйнував кемпінг на популярному курорті (відео)

У курортному селищі Грибівка в Одеській області вертоліт зніс наметове містечко туристів. Все спорядження було поламано, але люди, на щастя не постраждали.

Як повідомила жінка, вона разом з сім'єю приїхала в Грибівку на відпочинок. Вони встигли поставити намети та розбити кемпінг і раптово на територію почав сідати вертоліт. Від потоку вітру кілька наметів зрівняло з землею. В одному з них перебувала дитина, яка отримала удар від кріплення.

Також в кемпінгу був зламаний намет і парасолька полетіла прямо в Юлію Цуп і її сина.

"Зламало повністю намет і тут відривається парасолька і з шаленою швидкістю летить в нашу сторону, пробиває намет і летить в мого сина і мене... Слава Богу нікого не зачепило", - розповіла туристка.

Вона додала, що після інциденту побігла до пілота, але той не став вибачатися і компенсувати матеріальні витрати не захотів.

"Прийшовши до тями побігла на гору до горе-пілота, але не почули від нього вибачення, що мало не покалічив людей, ні матеріального відшкодування по рваному намету. Що ми для них мурахи. Наші сусіди в той же день поїхали, оскільки діти були налякані та все зламано", - додала жінка.

У Грибівці приватний вертоліт зніс кемпінг туристів

Вона зазначила, що її сім'я теж подумувала виїхати, але потім вони змогли натягнути тент над розривом і вирішили залишитися ще на кілька днів.

У Грибівці приватний вертоліт зніс кемпінг туристів

За словами Юлії, вертоліт був приватним і його відпочивальники бачили потім щодня - він привозив власника. Однак залітати після інциденту став з іншого боку - з поля.

У коментарях користувачі вказали, кому належить цей вертоліт - власнику великої Одеської фармацевтичної компанії.