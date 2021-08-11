Под Одессой утонул 4-летний мальчик: мать отвлеклась на других детей на пляже

Под Одессой маленький мальчик утонул в море в Белгород-Днестровском районе, куда его семья приехала на отдых. Мама ребенка тоже была в воде в то время, но отвлеклась, и не заметила, как 4-летний сын захлебнулся.

Об этом 11 августа передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Сама трагедия произошла вчера днем на 53-м километре Песчаной косы Черного моря.

Было установлено, что многодетная семья из Измаильского района отправилась на побережье на пляж, и купаться в море пошли мама с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой.

В тот момент, когда мальчик стал тонуть, его мама отвлеклась на мужа и двух детей, оставшихся на берегу.

"29-летняя женщина немедленно достала сына из воды, но признаков жизни он уже не подавал. Врачи "скорой", которых родители вызвали на место происшествия, констатировали смерть ребенка", - рассказали правоохранители.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 п.2 ст. 115 УК с пометкой "несчастный случай". Проводится досудебное расследование.

Под Одессой в море утонул 4-летний мальчик, который купался с мамой, братом и сестрой (фото: od.npu.gov.ua)