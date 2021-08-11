Під Одесою потонув 4-річний хлопчик: мати відволіклася

Під Одесою маленький хлопчик потонув у морі в Білгород-Дністровському районі, куди його сім'я приїхала на відпочинок. Мама дитини теж була у воді в той час, але відволіклася, і не помітила, як 4-річний син захлинувся.

Про це 11 серпня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Сама трагедія сталася вчора вдень на 53-му кілометрі Піщаної коси Чорного моря.

Було встановлено, що багатодітна сім'я з Ізмаїльського району вирушила на узбережжя на пляж, і купатися в морі пішли мама з трьома дітьми: двома синами та донькою.

У той момент, коли хлопчик став тонути, його мама відволіклася на чоловіка і двох дітей, які залишилися на березі.

"29-річна жінка негайно дістала сина з води, але ознак життя він вже не подавав. Лікарі "швидкої", яких батьки викликали на місце події, констатували смерть дитини", - розповіли правоохоронці.

Відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 КК з позначкою "нещасний випадок". Проводиться досудове розслідування.

Під Одесою в морі потонув 4-річний хлопчик, який купався з мамою, братом і сестрою (фото: od.npu.gov.ua)