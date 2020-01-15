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Под Одессой учительница избила ребенка ногами прямо на улице (видео)

STYLERЖизнь    15.01.2020 - 16:26
Под Одессой учительница избила ребенка ногами прямо на улице (видео)
Под Одессой учительница била ногами школьника (фото: коллаж РБК-Украина)

Под Одессой учительница частной школы избила 8-летнего ученика

Под Одессой в частном учебном заведении "Интерактив" произошло ЧП. Дело в том, что учительница избила 8-летнего школьника, который хотел выйти в туалет. Видео избиения опубликовала мать мальчика Наталья Гинкинова на своей странице в Facebook.

Женщина рассказала, что ее сын учится в частной школе "Интерактив", обучение в которой ей обходится в около 9 тысяч гривен в месяц, и нужно доплачивать за факультативные занятия.

Ученик попросился выйти в туалет, но учительница не разрешила ему покинуть класс, когда он еще раз попросился выйти, то ему также было отказано. После этого он встал и вышел из класса без разрешения.

Позже на улице учительница избила мальчика ногами. При этом данный инцидент попал на камеру наружного видеонаблюдения.

Избиение школьника под Одессой (видео: facebook.com/nataliya.gyn)

Мать мальчика утверждает, что медики диагностировали у ее сына ушиб паховой области. Она также предоставила соответствующую справку от врача.

Под Одессой учительница избила ребенка ногами прямо на улице (видео)

Справка от врача (фото: facebook.com/nataliya.gyn)

Руководство школы заявило матери мальчика, что ничего страшного не произошло, а эта учительница больше не работает в данном учебном заведении.

По словам матери потерпевшего ученика, частная школа "Интерактив" считается элитным учебным заведением. В классе обучается 8 человек, и с детьми работают психологи.

Напомним, что в Киеве пьяные школьницы устроили драку в торговом развлекательном центре. Девочки-подростки начали потасовку из-за видеосъемки.

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