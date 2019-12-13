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В Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦ

STYLERПроисшествия    13.12.2019 - 19:15
В Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦ
В Киеве школьницы устроили пьяную драку (Фото: коллаж РБК-Украина)

Девочки-подростки начали потасовку из-за видеосъемки

В Киеве девочки-подростки устроили пьяную драку и дебош в торговом центре. Поводом для конфликта стало то, что школьниц снимали на видео в момент их спора с правоохранителями в заведении. Ролик опубликован на Facebook-странице паблика Police Control Ukraine 13 декабря.

Потасовка произошла в супермаркете "Сильпо" в ТРЦ Аркадия возле Индустриального моста на Борщаговской улице.

На кадрах видно, как "копы" беседуют с нетрезвыми школьницами. В это время их снимала на мобильник посетительница. Девочки отреагировали агрессивно и стали показывать пальцем грубые жесты, возмущаясь действиями "оператора".

Спор вскоре перерос в потасовку. Одна из несовершеннолетних толкнула снимавшую их посетительницу, и за нее заступился парень, после чего началась драка с нецензурными оскорблениями.

В Киеве в ТРЦ школьницы устроили пьяную драку (Фото: скриншот)

Видео потасовки доступно по этой ссылке (присутствует нецензурная лексика).

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент, но мнения относительно виновников потасовки у комментаторов разные. Некоторые отмечают, что конфликты между подростками - обычное дело, разве что раньше их не снимали на видео. В то же время другие настаивают, что парень не должен был бить школьницу, заступаясь за девушку.

  • А это называется молодежь, которой надо вломить по самое не хочу! Слишком уж много законов о защите детей! Жаль, очень жаль, что родители забывают о важном - о воспитании. И кнут и пряник!
  • Как говорится, и смех, и грех;
  • Обе стороны конфликтные.
  • Обращаюсь к парню, который ударил девушку! "Попробуйте ударить девушку-боксера!"
  • Нормальная ситуация для подростков, такими и мы были, только снимать не на что было.
  • Быдло, которое снимало, а затем обиженным ударило малолетку весом под 50 кг, ничем от них не лучше. Кстати, на видео не зафиксировано, чтобы малолетки буянили, но зафиксирован факт избиения. Автор автоматом подписал себя на статью 2 года гарантировано, если не договорится с родителями малолеток... Ну и полицейским влетит за этот факт по самое первое число.
  • Обычное быдло.
  • Какой позор!
  • Правильно сделали,что снимали. Пусть другие задумаются, прежде чем нажираться до такого состояния. Маленькие пьяные обезьянки. На самом деле, очень их жалко, что не нашли другого способа самоутвердиться, ума не хватило.
  • Мужчине, который, я так понял, защитил женщину, которая снимала, от нападения малолетнего животного, жму руку! Молодец. Сделал бы так же!
  • Нужно привлекать родителей к ответственности, а для того, чтоб воспитание было эффективным, обложить родителей штрафом!

В Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦ

В Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦВ Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦВ Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦВ Киеве пьяные школьницы устроили драку в ТРЦ

В Киеве в ТРЦ школьницы устроили пьяную драку (Скрин комментариев facebook.com/policecontrolukraine)

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