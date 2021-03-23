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Под Одессой сотрудница школы погорела на кражах: воровала у детей телефоны

Автор: Людмила Жукова

В Болграде Одесской области разоблачили 22-летнюю работницу школы, которая воровала мобильные телефоны. Уборщица успела обокрасть трех учеников. Двум детям полицейские гаджеты вернули. Еще один, который по словам задержанной она выбросила, ищут.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Один мобильный злоумышленница забрала с подоконника в столовой, куда во время обеда его положил 12-летний мальчик. Второй - вытащила из сумки 13-летней девочки в раздевалке. И еще один - взяла со столика 11-летнего мальчика в комнате отдыха. Чтобы отвести от себя подозрение, после совершения последнего преступления правонарушительница уволилась", - рассказал начальник Болградского районного отдела полиции Роман Галкин.

Разоблачили сотрудницу школы в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Девушке теперь грозит до пяти лет лишения свободы.

"Сейчас продолжается досудебное расследование в производстве по статье 185 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит фигурантке - до пяти лет лишения свободы", - отметил начальник Болградского районного отдела полиции Роман Галкин.

Под Одессой уборщица воровала у детей телефоны

Как мы писали ранее, украинская учительница "спалилась" на крупных кражах в школе, ей "светит" до 8 лет.

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