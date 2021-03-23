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Під Одесою співробітниця школи погоріла на крадіжках: крала в дітей телефони

Автор: Людмила Жукова

У Болграді Одеської області викрили 22-річну працівницю школи, яка крала мобільні телефони. Прибиральниця встигла обікрасти трьох учнів. Двом дітям поліцейські гаджети повернули. Ще один, який, за словами затриманої, вона викинула, шукають.

Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

"Один мобільний зловмисниця забрала з підвіконня в їдальні, куди під час обіду його поклав 12-річний хлопчик. Другий - витягла з сумки 13-річної дівчинки в роздягальні. І ще один - взяла зі столика 11-річного хлопчика в кімнаті відпочинку. Щоб відвести від себе підозру, після скоєння останнього злочину правопорушниця звільнилася", - розповів начальник Болградського районного відділу поліції Роман Галкін.

Викрили співробітницю школи в ході оперативно-розшукових заходів. Дівчині тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"Зараз триває досудове розслідування у виробництві за статтею 185 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке загрожує їй - до п'яти років позбавлення волі", - зазначив начальник Болградського районного відділу поліції Роман Галкін.

Під Одесою прибиральниця крала в дітей телефони

Як ми писали раніше, українська вчителька "спалилась" на великих крадіжках в школі, їй "світить" до 8 років.

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