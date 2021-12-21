Под Одессой соорудили трехметровую елку из монет и установили рекорд Украины (фото)
В поселке Доброслав Одесской области создали необычную новогоднюю елку. Местные жители для этого собрали монеты номиналом в пять копеек.
Об этом сообщила глава поселка Людмила Прокопечко в Facebook.
Так, монеты для новогодней елки собирали всем поселком. Отметим, что ранее пять копеек вывели из денежного оборота.
Также собрал и слютовал дерево воедино скульптор Кирилл Максименко.
Кроме того, отмечается, что понадобилось 9800 пятикопеечных монет и даже одна 2-копеечная.
"Мы дали старт новогодне-рождественским праздникам и уже традиционно установили очередной (17-й!) рекорд Украины", - написала Людмила Прокопечко.
Под Одессой из копеек создали елку (facebook.com/ Людмила Прокопечко)
Под Одессой из копеек создали елку (facebook.com/Вєтрова Лана)
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