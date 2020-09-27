Во Львове школьник убил 44-летнего мужчину: хотел отомстить за отца, но перепутал обидчика

Во Львове подросток убил мужчину (коллаж РБК-Украина)

Парню инкриминируют убийство по неосторожности

Во Львове подросток убил 44-летнего мужчину, чтобы защитить честь отца. Десятиклассник напал на якобы обидчика своего родителя около подъезда дома, куда тот шел с подарком на день рождения племянника, и с одного удара отправил взрослого мужчину в кому.

Пострадавший попал в реанимацию, и врачи боролись за жизнь пациента четыре дня. Однако мужчина скончался. Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Как рассказали во Львовской больнице скорой помощи, у пострадавшего была критическая травма головного мозга: тяжелая черепно-мозговая травма, ушиб и сдавливание головного мозга тяжелой степени.

Как выяснилось, после удара кулаком по переносице Руслан упал на асфальт и сильно стукнулся головой.

В то же время сестра погибшего рассказала, что на теле брата медики обнаружили следы от нескольких ударов. Она уверена, что мужчину добивали после потери сознания несколько подростков. Также Надежда подозревает, что в трагедии виноват именно отец парня Михаил - он подговорил сына и его друзей и подстрекал к нападению на соседа.

Однако на самом деле погибший мужчина вообще не конфликтовал с отцом 16-летнего парня. Дело в том, что накануне трагедии Михаил за чаркой повздорил со своим приятелем Василием и вернулся домой с подбитым носом. Школьник Виталий вскипел и решил отомстить обидчику отца, но "перепутал" двух людей и напал на другого мужчину.

Между тем, отец десятиклассника за время следствия уже помирился с Василием.

Несовершеннолетнему уже объявили о подозрении и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Виталию инкриминируют убийство по неосторожности. За содеянное подростку грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Харьковом подросток зверски убил мужчину, в то время как его друзья наблюдали за расправой.

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