ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве возле школы детей забрызгали перцовым баллончиком: видео инцидента

Киев, Воскресенье 06 сентября 2020 20:33
В Киеве возле школы детей забрызгали перцовым баллончиком: видео инцидента
Распыление слезоточивого газа (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В столице возле школы №216 детей забрызгали из баллончика

В Киеве возле школы №216 произошел конфликт между мужчинами и школьниками, в результате которого детей забрызгали перцовым баллончиком.

Говорят, что школьники принимали наркотики, поэтому и вели себя агрессивно. Но это не подтвержденная информация. Что было причиной конфликта возле школы в Оболонском районе пока не известно. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".

На видео видно, что двое мужчин разговаривают со школьниками возле спортивной площадки. При этом один подросток лежит на асфальте возле велосипеда.

В Киеве возле школы детей забрызгали перцовыми баллончиками (видео: YouTube)

Автор видео призывает молодых людей успокоится, и убрать руку с ножа. Дальше происходил какой-то спор. Мужчину упрекнули в том, что он бил несовершеннолетнего.

После этого мужчина потянул парня, который пытался отбиваться и его забрызгали баллончиком вместе с другими школьниками, который хотели помочь другу.

Напомним, в Полтаве девушки жестоко избили подругу возле местного караоке-бара "Граммофонъ". Две девушки били ногами и руками третью по голове. При этом никто из мужчин не вмешался в конфликт.

Ранее в Никополе школьницы зверски побили свою сверстницу ногами по спине и животу. Видео избиения хулиганки сами разместили в социальных сетях. Девочками сразу заинтересовалась полиция.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Киев
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь