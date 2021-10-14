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Под Одессой на рынке продавщицы мяса устроили разборки на ножах: чем все закончилось (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесской области на рынке между двумя женщинами, которые работают реализаторами мяса, возник конфликт. В частности, одна из них напала на другую с ножом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Одесса INFO.

Так, инцидент произошел в городе Черноморск на рынке "Утренний".

"Сегодня на рынке "Утренний" в мясном корпусе женщина - реализатор набросилась с ножом на коллегу, которая работала рядом. Нападавшая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке в область грудной клетки", - рассказывают очевидцы.

Также пострадавшую женщину скорая помощь отвезла в областную больницу, а нападавшую забрали в отделение полиции.

Почему между женщинами возник конфликт - не сообщается.

На рынке в Черноморске между женщинами возник конфликт (t.me/Одесса INFO)

В комментариях пользователи не понимают, что могло произойти между женщинами.

  • Они что мясо не поделили;
  • Видимо, сильно ее обидели, если схватилась за нож и не кается;
  • Такой праздник сегодня и на тебе какая беда;
  • Что же так такое могло произойти;
  • Взрослые, а ведет себя как дети.

Ранее мы сообщали, что под Киевом мужчина с вилами напал на полицейских.

Также мы писали, что под Киевом конфликт из-за такси перерос в стрельбу, что аж ранен один человек.

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