Під Одесою на ринку продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: чим усе закінчилось (фото)

У Одеській області на ринку між двома жінками, які працюють реалізаторами м'яса, виник конфлікт. Зокрема, одна з них напала на іншу з ножем.
Про це повідомляють у Telegram-каналі Одеса INFO.
Так, інцидент стався у місті Чорноморськ на ринку "Ранковий".
"Сьогодні на ринку "Ранковий" в м'ясному корпусі жінка-реалізаторка накинулася з ножем на колегу, яка працювала поруч. Нападниця була дуже агресивною і завдала ножові поранення сусідці в область грудної клітки", - розповідають очевидці.
Також постраждалу жінку швидка допомога відвезла в обласну лікарню, а нападницю забрали у відділення поліції.
Чому між жінками виник конфлікт - не повідомляється.
У коментарях користувачі не розуміють, що могло статися між жінками.
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