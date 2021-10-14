Под Одессой на рынке продавщицы мяса устроили разборки на ножах: чем все закончилось (фото)

В Одесской области на рынке между двумя женщинами, которые работают реализаторами мяса, возник конфликт. В частности, одна из них напала на другую с ножом.

Об этом сообщают в Telegram-канале Одесса INFO.

Так, инцидент произошел в городе Черноморск на рынке "Утренний".

"Сегодня на рынке "Утренний" в мясном корпусе женщина - реализатор набросилась с ножом на коллегу, которая работала рядом. Нападавшая была очень агрессивной и нанесла ножевые ранения соседке в область грудной клетки", - рассказывают очевидцы.

Также пострадавшую женщину скорая помощь отвезла в областную больницу, а нападавшую забрали в отделение полиции.

Почему между женщинами возник конфликт - не сообщается.

На рынке в Черноморске между женщинами возник конфликт (t.me/Одесса INFO)

В комментариях пользователи не понимают, что могло произойти между женщинами.