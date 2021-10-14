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Під Одесою на ринку продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: чим усе закінчилось (фото)

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Одеська область , Четвер 14 жовтня 2021 14:53
Під Одесою на ринку продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: чим усе закінчилось (фото) Продавчині м'яса влаштували розбірки (фото: pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

У Одеській області на ринку між двома жінками, які працюють реалізаторами м'яса, виник конфлікт. Зокрема, одна з них напала на іншу з ножем.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Одеса INFO.

Так, інцидент стався у місті Чорноморськ на ринку "Ранковий".

"Сьогодні на ринку "Ранковий" в м'ясному корпусі жінка-реалізаторка накинулася з ножем на колегу, яка працювала поруч. Нападниця була дуже агресивною і завдала ножові поранення сусідці в область грудної клітки", - розповідають очевидці.

Також постраждалу жінку швидка допомога відвезла в обласну лікарню, а нападницю забрали у відділення поліції.

Чому між жінками виник конфлікт - не повідомляється.

Під Одесою на ринку продавчині м'яса влаштували розбірки на ножах: чим усе закінчилось (фото)На ринку у Чорноморську між жінками виник конфлікт (t.me/Одесса INFO)

У коментарях користувачі не розуміють, що могло статися між жінками.

  • Вони що м'ясо не поділили;
  • Мабуть, сильно її образили, якщо схопилася за ніж і не кається;
  • Таке свято сьогодні й на тобі яка біда;
  • Що ж так таке могло статися;
  • Дорослі, а поводиться як діти.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських.

Також ми писали, що під Києвом конфлікт через таксі переріс у стрілянину, що аж поранено одну людину.

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