Под Одессой проучили маршрутчика-хама, который отказался везти ветерана АТО: "урок для каждого"

Так, сначала в сети разместили фото водителя маршрутки №25, который не пожелал везти мужчину - участника боевых действий на Донбассе. Вместо этого маршрутчик разразился бранью: "Как вы за**али со своими удостоверениями, иди на**ен отсюда!"

Ветеран сделал снимок грубияна и номерные знаки автобуса, чтобы "страна знала своих "героев" в лицо".

Под Одессой маршрутчик нагрубил ветерану АТО и отказался везти по удостоверению УБД (фото: facebook.com/groups / ГО ветеранов и инвалидов АТО "Рапира")

Такая публикация от 2 августа вызвала массу возмущенных комментариев, и тысячи репостов. Люди с негодованием отмечали, что такое отношение к защитникам страны от оккупантов, и слова маршрутчика - недопустимы, и требовали призвать водителя к ответу.

И вот теперь, 7 августа, одесский активист Демьян Ганул рассказал, что маршрутчика уже проучили.

"Сделано. Наверняка большинство из вас знают ситуацию, в которой водитель маршрутного такси Черноморск - Одесса (25) в грубой форме ответил участнику российско-украинской войны. С применением мата послал защитника подальше, отказав в гарантированном государством бесплатном проезде. Сегодня мы нашли этого "мужчину", провели воспитательную беседу, после которой ему стало стыдно и он позеленел, теперь его будет легко узнать. Это маленький урок для каждого, кто предоставляет услуги - защитников Украины следует уважать. Этот подонок больше не будет работать в сфере обслуживания, обещаю!" - говорится в публикации.

Также в сети выложили фото маршрутчика-грубияна, облитого зеленкой.

Маршрутчика наказали активисты за неуважение к ветерану АТО (фото: facebook.com / Демьян Ганул)