Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)
Під Одесою в національному природному парку "Тузлівський лимани" екологи виявили останки стародавньої невідомої тварини, ідентифікувати яку можна буде тільки після проведення профільної наукової експертизи.
Про знахідку 18 лютого повідомив начальник науково-дослідного відділу Парку Іван Русєв у своєму Facebook.
За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (стародавні ссавці, які нагадували помісь мамонтів і слонів), або ж інший вид "стародавнього жителя Причорномор'я".
Зазначається, що кістки належать тварині, що жила мільйони років тому. Точний вік також ще належить з'ясувати вченим.
"Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце спеціально не вказую, щоб не було паломництва", - пише Русєв.
Під Одесою знайшли кістки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")
Також він закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися в цих питаннях, позаяк попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до ОНУ ім.І.І.Мечникова і до Інституту археології НАН України "на жаль, не дали позитивних результатів".
Під Одесою виявили рештки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")
Нагадаємо, що в 2017-му в цьому ж районі під час обстеження берегової зони Тузлівських лиманів на рівні 8 метрів від поверхні землі співробітники національного парку також знаходили останки стародавніх тварин, які могли належати мамонтові або мастодонту.
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта.