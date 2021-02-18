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Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)

Новость на русском → Одеська область, Четвер 18 лютого 2021 18:53
Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото) Під Одесою виявили кістки стародавньої тварини (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою в національному природному парку "Тузлівський лимани" екологи виявили останки стародавньої невідомої тварини, ідентифікувати яку можна буде тільки після проведення профільної наукової експертизи.

Про знахідку 18 лютого повідомив начальник науково-дослідного відділу Парку Іван Русєв у своєму Facebook.

За словами доктора біологічних наук, таємничим величезним звіром може бути мамонт або мастодонт (стародавні ссавці, які нагадували помісь мамонтів і слонів), або ж інший вид "стародавнього жителя Причорномор'я".

Зазначається, що кістки належать тварині, що жила мільйони років тому. Точний вік також ще належить з'ясувати вченим.

"Останки знайшли на рівні 3 метрів від поверхні землі в глиняному обриві лиману Алібей. Місце спеціально не вказую, щоб не було паломництва", - пише Русєв.

Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)

Під Одесою знайшли кістки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Також він закликав волонтерів та ентузіастів допомогти розібратися в цих питаннях, позаяк попередні звернення екологів з аналогічними матеріалами до ОНУ ім.І.І.Мечникова і до Інституту археології НАН України "на жаль, не дали позитивних результатів".

Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)Під Одесою знайшли останки невідомого величезного звіра, що жив мільйони років тому (фото)

Під Одесою виявили рештки стародавньої тварини (фото з Facebook-сторінки Національного природного парку "Тузлівські лимани")

Нагадаємо, що в 2017-му в цьому ж районі під час обстеження берегової зони Тузлівських лиманів на рівні 8 метрів від поверхні землі співробітники національного парку також знаходили останки стародавніх тварин, які могли належати мамонтові або мастодонту.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Україні розкопали 300-тисячолітній зуб мамонта.

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