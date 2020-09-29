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Под Одессой мужчина расстрелял на улице собак: подозревают депутата

Одесса, Вторник 29 сентября 2020 08:44
Под Одессой мужчина расстрелял на улице собак: подозревают депутата
Под Одессой расстреляли животных (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Свидетели ЧП вызвали полицию, но она отказалась приехать

В Одесской области, в селе Доброалександровка произошел вопиющий случай. Мужчина на улице расстрелял из ружья пять собак. Часть из них были домашними. Свидетели произошедшего сразу вызвали полицию, но правоохранители не приехали. Об этом сообщают на странице в Facebook Animal SOS Odessa.

В сообщении сказано, что на место ЧП сразу же приехали волонтеры и ребята из Национального корпуса.

"Наряд полиции прибыл на место, но вначале просто морозились и не хотели принимать заявление и исполнять свои прямые обязанности", - рассказали волонтеры.

Свидетель указал на место, где находились трупы собак, под большим давлением волонтеров и ребят из Нацкорпуса представители полиции были вынуждены оформить трупы как вещественное доказательство и отправить на экспертизу.

Зоозащитники утверждают, что им уже известно имя живодера. По их словам, он занимается убийством животных не первый раз. Его зовут Кишенко Владимир, он депутат от "Аграрной партии" и баллотируется на предстоящих выборах.

Под Одессой расстреляли собак

Под Одессой мужчина расстрелял на улице собак: подозревают депутатаВ убийстве животных подозревают депутата

Как мы писали ранее, под Запорожьем над бандой жутких живодеров люди устроили самосуд.

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