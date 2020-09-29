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Під Одесою чоловік розстріляв на вулиці собак: підозрюють депутата

Одеса, Вівторок 29 вересня 2020 08:44
Під Одесою чоловік розстріляв на вулиці собак: підозрюють депутата
Під Одесою розстріляли тварин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Свідки НП викликали поліцію, але вона відмовилася приїхати

В Одеській області, в селі Доброолександрівка стався кричущий випадок. Чоловік на вулиці розстріляв з рушниці п'ять собак. Частина з них були домашніми. Свідки події відразу викликали поліцію, але правоохоронці не приїхали. Про це повідомляють на сторінці у Facebook Animal SOS Odessa.

У повідомленні сказано, що на місце НП відразу ж приїхали волонтери і хлопці з Національного корпусу.

"Наряд поліції прибув на місце, але спочатку просто морозились і не хотіли приймати заяву і виконувати свої прямі обов'язки", - розповіли волонтери.

Свідок вказав на місце, де знаходилися трупи собак, під великим тиском волонтерів і хлопців з Нацкорпусу представники поліції були змушені оформити трупи як речовий доказ і відправити на експертизу.

Зоозахисники стверджують, що їм вже відомо ім'я шкуродера. За їх словами, він займається вбивством тварин не перший раз. Його звуть Кішенко Володимир, він депутат від "Аграрної партії" і балотується на майбутніх виборах.

Під Одесою розстріляли собак

Під Одесою чоловік розстріляв на вулиці собак: підозрюють депутатаУ вбивстві тварин підозрюють депутата

Як ми писали раніше, під Запоріжжям над бандою моторошних гицелів люди влаштували самосуд.

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