Под Одессой мужчина с ножом устроил дебош в сельском совете: его обезоружил посетитель (видео)

В селе Фонтанка Лиманского района Одесской области в рабочий день в местный сельсовет ворвался вооруженный мужчина.
Об этом сообщает Одесса INFO.
Как рассказали очевидцы, в сельсовет пришел разъяренный мужчина, который достал нож и стал требовать, чтобы его провели к голове Фонтанской ОТГ Наталье Крупице.
Затем один из посетителей попытался отвлечь агрессивного мужчину разговорами. А другой в тот момент выхватил нож из рук хулигана. Его повалили на пол и удерживали так до приезда полицейских.
В комментариях пользователи пишут, что героями оказались представители чеченской диаспоры
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