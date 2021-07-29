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Под Одессой мужчина с ножом устроил дебош в сельском совете: его обезоружил посетитель (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В селе Фонтанка Лиманского района Одесской области в рабочий день в местный сельсовет ворвался вооруженный мужчина.

Об этом сообщает Одесса INFO.

Как рассказали очевидцы, в сельсовет пришел разъяренный мужчина, который достал нож и стал требовать, чтобы его провели к голове Фонтанской ОТГ Наталье Крупице.

Затем один из посетителей попытался отвлечь агрессивного мужчину разговорами. А другой в тот момент выхватил нож из рук хулигана. Его повалили на пол и удерживали так до приезда полицейских.

В комментариях пользователи пишут, что героями оказались представители чеченской диаспоры

  • Спасибо, Закариеву Шамилю за то, что так четко отнял нож, и Закариеву Адлану, отвлекавшему хулигана! Вы настоящие чеченцы и подаете хороший пример!;
  • Как-то все спокойно реагируют на мужчину с ножом;
  • Какой ужас;
  • Похоже на постановление;
  • Хулиган похож на наркомана.

Ранее мы сообщали, что в Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион.

Также Под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим. Как оказалось, нападение уже не первое.

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