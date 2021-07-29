Под Одессой мужчина с ножом устроил дебош в сельском совете: его обезоружил посетитель (видео)

Как рассказали очевидцы, в сельсовет пришел разъяренный мужчина, который достал нож и стал требовать, чтобы его провели к голове Фонтанской ОТГ Наталье Крупице.

Затем один из посетителей попытался отвлечь агрессивного мужчину разговорами. А другой в тот момент выхватил нож из рук хулигана. Его повалили на пол и удерживали так до приезда полицейских.

В комментариях пользователи пишут, что героями оказались представители чеченской диаспоры