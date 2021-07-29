Під Одесою чоловік з ножем влаштував дебош в сільській раді: його обеззброїв відвідувач (відео)

Як розповіли очевидці, в сільраду прийшов розлючений чоловік, який дістав ніж і став вимагати, щоб його провели до голови Фонтанської ОТГ Наталі Крупиці.

Потім один із відвідувачів спробував відвідувачів спробував відволікти агресивного чоловіка розмовами. А інший в той момент вихопив ножа з рук хулігана. Його повалили на підлогу і утримували так до приїзду поліцейських.

У коментарях користувачі пишуть, що зазначають, героями виявилися представники чеченської діаспори