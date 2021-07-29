RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Одесою чоловік з ножем влаштував дебош в сільській раді: його обеззброїв відвідувач (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У селі Фонтанка Лиманського району Одеської області у робочий день в місцеву сільраду увірвався озброєний чоловік.

Про це повідомляє Одеса INFO.

Як розповіли очевидці, в сільраду прийшов розлючений чоловік, який дістав ніж і став вимагати, щоб його провели до голови Фонтанської ОТГ Наталі Крупиці.

Потім один із відвідувачів спробував відвідувачів спробував відволікти агресивного чоловіка розмовами. А інший в той момент вихопив ножа з рук хулігана. Його повалили на підлогу і утримували так до приїзду поліцейських.

У коментарях користувачі пишуть, що зазначають, героями виявилися представники чеченської діаспори

  • Дякуємо, Закаріеву Шамілю за те, що так чітко відняв ніж, І Закаріеву Адлану, що відволікав хулігана! Ви справжні Чеченці і подаєте хороший приклад!;
  • Якось всі спокійно реагують на чоловіка з ножем;
  • Який жах;
  • Схоже на постанову;
  • Хуліган схожий на наркомана.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловіки зі зброєю увірвалися на земельний аукціон.

Також під Києвом лікар-різник жорстоко розправився з перехожим. Як виявилося, напад вже не перший.

Читайте РБК-Україна в Google News
нож