ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион. Их забрала полиция

Новина українською →
Одесса, Четверг 15 июля 2021 15:48
В Одессе мужчины с оружием ворвались на земельный аукцион. Их забрала полиция Фото: полиция заодно проверила сообщение о минировании (od.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Одессе группа молодых людей с газовыми баллончиками и ножом ворвалась на земельный аукцион. На данный момент все они доставлены в полицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в бизнес-центре на улице Черноморского казачества. В полицию поступило сообщение о том, что группа молодых людей заблокировала конференц-зал, где должен был проводиться аукцион по продаже участка в Белгород-Днестровском районе.

"На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Сейчас все участники инцидента дают объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Личности всех семнадцати участников происшествия установлены, у трех из них изъяли баллончики с веществом слезоточивого действия и нож.

Также устанавливается личность человека, который во время конфликтной ситуации сообщил о заминировании бизнес-центра.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса титушки земля
NEWS
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
Аваков покинул пост главы МВД. Рада приняла отставку министра
DAILY
ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина ОАСК под прицелом. Что мешает власти ликвидировать Окружной админсуд Киева