Под Одессой мачеха вывезла за 200 км приемного сына и бросила: назло мужу-военному

Отец четырехлетнего мальчика отправился служить в зону ООС, а сына оставил на свою супругу, которая ребенку не является родной матерью. Женщина не справилась с обязанностями и повезла ребенка в Херсонскую область, за 200 км от дома. Там она оставила ребенка на автобусной станции и ушла. Якобы она совершила такой поступок в отместку своему мужу, который оставил на нее ребенка от предыдущего брака.

Камеры наблюдения зафиксировали, как женщина завела малыша в помещение станции, а через несколько минут вышла на улицу уже одна. Ребенок несколько часов скитался по автостанции, пока на него обратили внимание.

"Неизвестная женщина, которая вышла из маршрутного такси, оставила мальчика и вернулась в маршрутку и поехала в неизвестном направлении", - сообщила спикер Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Перепуганного и одинокого ребенка заметили прохожие, они и вызвали полицию. Малыша осмотрели полицейские и отвезли его в больницу. Выяснилось, что мальчика зовут Тимур. Кроме того, врачи после осмотра сообщили, что ребенка скорее всего еще и били.

"На лице у ребенка синяки, по телу тоже синяки. Со слов мальчика, мама била его палкой", - рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Новоселова.

Более суток полиция разыскивала родных мальчик. Удалось связаться с дедушкой. Он рассказал, что родная мама Тимура умерла, а отец – военный. Год назад он сошелся с другой женщиной, а потом поехал служить в Мариуполь, а Тимура поручил новой возлюбленной.

Несколько дней назад влюбленные поссорились по телефону, и женщина решила сорвать злость на пасынке. Сейчас малыша передали бабушке с дедушкой, а вот 23-летнюю мачеху Тимура теперь разыскивает полиция. За то, что она оставила в опасности маленького ребенка, ей грозит до 5 лет лишения свободы.