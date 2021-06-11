Під Одесою мачуха вивезла за 200 км прийомного сина і кинула: на зло чоловікові-військовому

Батько чотирирічного хлопчика відправився служити в зону ООС, а сина залишив на свою дружину, яка дитині не є рідною матір'ю. Жінка не впоралася з обов'язками та повезла дитину в Херсонську область, за 200 км від дому. Там вона залишила дитину на автобусній станції та пішла. Нібито вона зробила такий вчинок в помсту своєму чоловікові, який залишив на неї дитину від попереднього шлюбу.

Камери спостереження зафіксували, як жінка завела малюка в приміщення станції, а через кілька хвилин вийшла на вулицю вже одна. Дитина кілька годин поневірялася по автостанції, поки на неї звернули увагу.

"Невідома жінка, яка вийшла з маршрутного таксі, залишила хлопчика і повернулася в маршрутку і поїхала в невідомому напрямку", - повідомила речник Нацполіції в Херсонській області Тетяна Скуба.

Перелякану і самотню дитину помітили перехожі, вони й викликали поліцію. Малюка оглянули поліцейські та відвезли його в лікарню. З'ясувалося, що хлопчика звуть Тимур. Крім того, лікарі після огляду повідомили, що дитину швидше за все ще й били.

"На обличчі у дитини синці, по тілу теж синці. Зі слів хлопчика, мама била його палицею", - розповіла завідуюча педіатричним відділенням Світлана Новосьолова.

Понад добу поліція розшукувала рідних хлопчик. Вдалося зв'язатися з дідусем. Він розповів, що рідна мама Тимура померла, а батько – військовий. Рік тому він зійшовся з іншою жінкою, а потім поїхав служити в Маріуполь, а Тимура доручив новій коханій.

Кілька днів тому закохані посварилися телефоном, і жінка вирішила зірвати злість на пасинку. Зараз малюка передали бабусі з дідусем, а ось 23-річну мачуху Тимура тепер розшукує поліція. За те, що вона залишила в небезпеці маленьку дитину, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.