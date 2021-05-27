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В Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком: поднимали прохожие

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Винница, Четверг 27 мая 2021 12:58
В Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком: поднимали прохожие В Виннице пьяная мать упала на коляску с ребенком (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Нетрезвую молодую маму обнаружили в Виннице. Женщина отправилась на прогулку с двумя детьми, один из них был в коляске. Она едва держалась на ногах и в какой-то момент просто упала на коляску и перевернула ее вместе с ребенком.

Видео инцидента опубликовали в сообществе "Вартові Еспресо" в Facebook.

На кадрах видео видно, как у нетрезвой матери просто заплетаются ноги и стоять на них она практически не может. Она толкает коляску с младшим ребенком, а рядом с ней идет маленькая девочка.

В какой-то момент ноги женщины окончательно отказываются ее держать, и она падает на коляску, коляска падает на землю вместе с ребенком внутри. Встать снова на ноги женщина самостоятельно не смогла. Она скатилась с коляски на землю и осталась лежать.

Случайный прохожий увидел ползание по земле и подошел помочь женщине. Сначала он поднял коляску, а потом поднял на ноги и горе-мать. Женщина вцепилась в коляску и покатила ее дальше.

Как утверждают очевидцы, ребенок в коляске обошелся без травм, но неравнодушные зрители данного инцидента позвонили в полицию.

Видео инцидента можно посмотреть вот тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителей Одессы шокировала мама, которая гуляла с младенцем и засыпала на ходу.

А также рассказывали о том, что под Черниговом мать накормила малолетних детей грибами и они оказались в реанимации.

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