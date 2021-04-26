Под Одессой в колодце нашли четыре тела: выяснились подробности загадочной гибели

Все погибшие - молодые люди возрастом от 23 до 35 лет.

"Тела трех мужчин и женщины обнаружили вчера, 25 апреля, в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтиевской ОТГ. Сейчас установлены их личности, все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации ЧП, расследование гибели людей продолжается.

Фото: Колодец, в котором нашли четыре трупа (od.npu.gov.ua)

Глава ОТГ, где были обнаружены трупы, предполагает, что люди каким-то образом упали в колодец и погибли там.

"Я сейчас нахожусь на месте этого события. По первичным признакам, то, что я вижу, следов насильственной смерти на трупах нет. Я считаю, что каким-то образом люди упали в этот заброшенный колодец", - говорит Иван Лыхо, глава Плахтиевской ОТГ, пишет Сегодня.

На месте работают эксперты, спасатели подняли все четыре тела.

Согласно данным "Цензор.Нет", двое погибших являются местными жителями. Это супруги Бондаренко (1986, 1988 годов рождения).

Видео: Полиция поднимает тела из колодца (od.npu.gov.ua)