Під Одесою в колодязі знайшли чотири тіла: з'ясувалися подробиці загадкової загибелі

У Білгород-Дністровському районі Одеської області було виявлено чотири трупи в колодязі - трьох чоловіків і однієї жінки. Двоє з них виявилися сімейною парою. Найзагадковішим є те, що слідів насильницької смерті, попередньо, на тілах не виявлено.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Всі загиблі - молоді люди віком від 23 до 35 років.
"Тіла трьох чоловіків і жінки виявили вчора, 25 квітня, в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Зараз встановлені їх особи, всі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.
Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію НП, розслідування загибелі людей триває.
Фото: колодязь, в якому знайшли чотири трупи (od.npu.gov.ua)
Голова ОТГ, де були виявлені трупи, припускає, що люди якимось чином впали в колодязь і загинули там.
"Я зараз перебуваю на місці цієї події. За первинними ознаками, те, що я бачу, слідів насильницької смерті на трупах немає. Я вважаю, що якимось чином люди впали в цей покинутий колодязь", - каже Іван Лихо, голова Плахтіївської ОТГ, пише Сьогодні.
На місці працюють експерти, рятувальники підняли всі чотири тіла.
Згідно з даними "Цензор.Нет", двоє загиблих є місцевими жителями. Це подружжя Бондаренків (1986, 1988 років народження).
Відео: поліція піднімає тіла з колодязя (od.npu.gov.ua)
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