Під Одесою в колодязі знайшли чотири тіла: з'ясувалися подробиці загадкової загибелі

Всі загиблі - молоді люди віком від 23 до 35 років.

"Тіла трьох чоловіків і жінки виявили вчора, 25 квітня, в покинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Зараз встановлені їх особи, всі - місцеві жителі у віці від 23 до 35 років.

Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію НП, розслідування загибелі людей триває.

Фото: колодязь, в якому знайшли чотири трупи (od.npu.gov.ua)

Голова ОТГ, де були виявлені трупи, припускає, що люди якимось чином впали в колодязь і загинули там.

"Я зараз перебуваю на місці цієї події. За первинними ознаками, те, що я бачу, слідів насильницької смерті на трупах немає. Я вважаю, що якимось чином люди впали в цей покинутий колодязь", - каже Іван Лихо, голова Плахтіївської ОТГ, пише Сьогодні.

На місці працюють експерти, рятувальники підняли всі чотири тіла.

Згідно з даними "Цензор.Нет", двоє загиблих є місцевими жителями. Це подружжя Бондаренків (1986, 1988 років народження).

Відео: поліція піднімає тіла з колодязя (od.npu.gov.ua)