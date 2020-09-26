Под Одессой фермер вырастил удивительный фрукт (фото)

Под Одессой фермер выращивает шарафугу (коллаж: РБК-Украина)

Гибрид нескольких косточковых поражает размерами и вкусовыми качествами

В Одесской области в селе Шевченково фермер выращивает удивительный фрукт – нектакотум. В народе его называют шарафуга, однако этот плод очень редко выращивается в Украине. Фотография удивительного плода опубликована в Telegram канал "Одесса как она есть".

Украинский фермер Дмитрий Евдокимов решил посадить саженец удивительного дерева, которое представляет собой гибрид персика, абрикоса и сливы. В социальной сети фермер решил похвастаться необычными плодами этого растения.

Шарафуга (фото: Дмитрий Евдокимов)

Этот фрукт был выведен американским селекционером Флойдом Зайгером. Называется он нектакотум, а в народе - шарафуга. Известно, что шарафуга - самый необычный из всех гибридов и в последнее время пользуется все большей популярностью. Сорт дерева отличается морозостойкостью, ранним плодоношением и необычным вкусом плодов.

Внешне дерево похоже на обычную сливу - с такими же листьями и шипами. Форму и размер плоды унаследовали от абрикоса, а косточка имеет своеобразный рисунок от персика, хотя с легкостью отделяется от мякоти.

Вкус плодов зависит от зрелости. Недозрелые экземпляры напоминают сливовый вкус, а зрелые - абрикосовый, мякоть сладкая или кисловатая, сочная и приятная.

Напомним, что ранее в Киеве заметили эксклюзивное авто, выпущенное в память о знаменитом фильме.

Также мы писали, что в Чернобыльской зоне сняли животное, которое не подпускает к себе близко.