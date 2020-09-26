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Під Одесою фермер виростив дивовижний фрукт (фото)

Одеська область, Субота 26 вересня 2020 14:19
Під Одесою фермер виростив дивовижний фрукт (фото)
Під Одесою фермер вирощує шарафугу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Гібрид кількох кісточкових вражає розмірами і смаковими якостями

В Одеській області в селі Шевченкове фермер вирощує дивовижний фрукт – нектакотум. У народі його називають шарафуга, однак цей плід дуже рідко вирощується в Україні. Фотографія дивного плоду опублікована в Telegram канал "Одеса як вона є".

Український фермер Дмитро Євдокимов вирішив посадити саджанець дивного дерева, яке являє собою гібрид персика, абрикоси та сливи. У соціальній мережі фермер вирішив похвалитися незвичайними плодами цієї рослини.

Під Одесою фермер виростив дивовижний фрукт (фото)

Шарафуга (фото: Дмитро Євдокимов)

Цей фрукт був виведений американським селекціонером Флойдом Зайгером. Називається він нектакотум, а в народі - шарафуга. Відомо, що шарафуга - найбільш незвичайний з усіх гібридів і останнім часом користується все більшою популярністю. Сорт дерева відрізняється морозостійкістю, раннім плодоношенням і незвичайним смаком плодів.

Зовні дерево схоже на звичайну сливу - з таким же листям та шипами. Форму і розмір плоди успадкували від абрикоса, а кісточка має своєрідний малюнок від персика, хоча легко відділяється від м'якоті.

Смак плодів залежить від зрілості. Недостиглі примірники нагадують сливовий смак, а зрілі - абрикосовий, м'якоть солодка або кислувата, соковита і приємна.

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