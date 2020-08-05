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Під Одесою археологи виявили дивовижну знахідку: ціле античе місто

Одеса, Середа 05 серпня 2020 16:32
Під Одесою археологи виявили дивовижну знахідку: ціле античе місто
Археологи розкопали під Одесою ціле місто (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські археологи розкопали під Одесою вулицю античного міста Тіра

В Одеській області українські археологи докопалися до дивної знахідки. Вони виявили цілу античну вулицю стародавнього міста. Експедиція розгорнулася поряд з територією і частково всередині Аккерманської фортеці у 84 кілометрах від Одеси.

Відповідне фото в своєму Telegram-каналі опублікував народний депутат Олексій Гончаренко.

"Сьогодні знову заїхав на розкопки. Розкопки ведуться на місці існування античного міста Тіра, який знаходився на території нинішнього Білгород-Дністровського. Позаду мене можете бачити частину давньоримської вулиці, а на другій фотографії давньоримський підвал", - написав Гончаренко.

Зазначимо, що на місці розкопок колись знаходився античне місто Тіра, на руїнах якого і було споруджено оборонну споруду. Тіру вивчають вже 120 років, але вперше почали розкопки на ділянці біля південно-західної стіни. Тут археологи розкопали вулицю древнього міста.

За словами археологів, результати цієї експедиції змінять уявлення про Тире, який виявився більш великим містом, ніж вважалося раніше.

Під Одесою археологи виявили дивовижну знахідку: ціле античе місто

Під Одесою розкопали древнє місто (фото: Telegram/Гончаренко)

Як ми раніше писали, під Тернополем у старовинному замку археологи зробили відкриття (фото).

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