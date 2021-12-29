В Одесской области подростки хотели сделать селфи и провалились под лед: фото почти стоило жизни

Так, дети решили сделать селфи на местном пруду, ведь поверхность водоема как раз замерзла. Однако, как только ребята встали на лед, он треснул. Подростки в возрасте от 11 до 14 лет оказались в ледяной воде.

До берега было не очень далеко, поэтому детям удалось выбраться из воды самостоятельно. Сразу после этого они пришли к местной жительнице и обратились за помощью.

Женщина вызвала скорую помощь и полицию. К счастью, ребята обошлись переохлаждением.

Правоохранители всех трех подростков вернули домой, а на родителей составили административные протоколы. Их привлекут к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Правила спасения из ледяной воды

В случае попадания в ледяную воду необходимо не поддаваться панике, не кричать, если рядом никого нет, ведь так только зря потратите силы. Также не делать резких движений, стабилизировать дыхание и избегать погружения с головой.

Нужно раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Попытаться осторожно налечь грудью на край льда и закинуть одну, а затем и другую ногу на лед.

Выбравшись на лед, перекатитесь и отползайте в ту сторону, откуда вы пришли, где прочность льда уже известна и медленно ползите к берегу.