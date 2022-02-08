В Одесской области нашли село, в котором не осталось ни одного человека: недавно умерла последняя жительница

В селе Ивановка Знаменской сельской громады Березовского района Одесской области когда-то проживало более 100 человек. По переписи в 1989 году – 132 человека, 57 мужчин и 75 женщин.

В 2001 году население сократилось до 124 человек. А в 2021 году умерла последняя жительница села.

"Сегодня узнал, что умерла последняя жительница села Ивановка Знаменской общины Березовского района. Раньше это было одно из самых отдаленных сел Великомихайловского района.

Бабуся Маруся любила рассказывать о том, какая она была чудесная певица в хоре огромного местного колхоза. Она мечтала о возрождении своего села", - написал Столяров.

Он добавил, что бабушка Маруся до дня своей смерти фактически жила совершенно одна в селе Ивановка. Компанию ей составляли два пса, которые бегали во дворе.

Часть домов в селе уже давно разрушена. Некоторые жители выехали в более обустроенные места, а старики – скончались.

"Я много писал в прессе о невыносимой жизни жителей села, но чиновники, как правило, не желали менять жизнь людей к лучшему. Если вы увидите на карте Украины село Ивановка – все село вымерло. Последней была бабуся Маруся", - добавил Столяров.

Село Ивановка было основано в 1890 году.

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