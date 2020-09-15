Под Одесской больницей заметили очередь из 17 "скорых": что происходит в городе

Волонтер опубликовала видео с очередью "скорых" в больницу
В Одессе под больницей №3 заметили огромную очередь из 17 автомобилей скорой помощи. О данном факте сообщила известный городской волонтер Катерина Ножевникова, которая приехала навестить бабушку в медучреждении. Женщина насчитала в очереди 17 машин для оказания медицинской помощи.
"Ну что, ребята. Приехала я в больницу номер 3, узнать про бабушку 82 года, которую забрали утром по скорой с воспалением и все. Ни слуху. А тут вот что..
17 машин очередь. Продолжаем считать, что у нас все ок", - написала Ножевникова на своей Facebook-странице.
В Одессе под больницей заметили большое количество "скорых"
В комментариях пользователи отреагировали на данное видео и отметили, что у нас в стране все намного хуже, чем это пишут в СМИ. Некоторые украинцы считают, что больницы переполнены коронавирусными больными, другие уверены, что это не так.
Как мы ранее писали, в Житомирской области в психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19.