Під Одеської лікарнею помітили чергу з 17 "швидких": що відбувається в місті

В Одесі помітили біля лікарні багато машин "швидкої" (фото: РБК-Україна)

Волонтер опублікувала відео з чергою "швидких" у лікарню

В Одесі під лікарнею №3 помітили величезну чергу з 17 автомобілів швидкої допомоги. Про цей факт повідомила відомий міський волонтер Катерина Ножевникова, яка приїхала провідати бабусю в медустанові. Жінка нарахувала в черзі 17 машин для надання медичної допомоги.

"Ну що, друзі. Приїхала я в лікарню номер 3, дізнатися про бабусю 82 роки, яку забрали вранці по швидкій із запаленням і все. Ні слуху. А тут ось що..

17 машин черга. Продовжуємо вважати, що у нас все гаразд", - написала Ножевникова на своїй Facebook-сторінці.

В Одесі під лікарнею помітили велику кількість "швидких"

У коментарях користувачі відреагували на дане відео і зазначили, що у нас в країні все набагато гірше, ніж це пишуть у ЗМІ. Деякі українці вважають, що лікарні переповнені коронавірусними хворими, інші впевнені, що це не так.

Тепер приїдете туди о 8-9 ранку і послухайте несамовиті крики родичів за померлими вночі пацієнтам. Вчора Калінчук розповів по ТБ, як мруть тут при негативних тестах (про трьох знайомих). Співробітники лікарні ставляться до хворих і бригад швидкої допомоги дуже нешанобливо.

Ми теж захлинаємося...пневмонії валять...навіть важких госпіталізуємо з боєм...і то не завжди успішно лікуємо вдома... навіть заявку на тестування не завжди даємо, затримки вже тиждень... Їду в повній маршрутці додому, всі без масок...

Блін, що ви тупите, швидкі є, лікарі якісь бігають є, хворі де? Влаштували квартал, та є болячка, але навіщо цей концерт влаштували?

Як мінімум привід задуматися про те, щоб підтягнути власне здоров'я і перестати сподіватися на нашу медичну систему.

Як ми раніше писали, у Житомирській області у психоневрологічному інтернаті виявили спалах COVID-19.