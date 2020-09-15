Під Одеської лікарнею помітили чергу з 17 "швидких": що відбувається в місті

Волонтер опублікувала відео з чергою "швидких" у лікарню
В Одесі під лікарнею №3 помітили величезну чергу з 17 автомобілів швидкої допомоги. Про цей факт повідомила відомий міський волонтер Катерина Ножевникова, яка приїхала провідати бабусю в медустанові. Жінка нарахувала в черзі 17 машин для надання медичної допомоги.
"Ну що, друзі. Приїхала я в лікарню номер 3, дізнатися про бабусю 82 роки, яку забрали вранці по швидкій із запаленням і все. Ні слуху. А тут ось що..
17 машин черга. Продовжуємо вважати, що у нас все гаразд", - написала Ножевникова на своїй Facebook-сторінці.
В Одесі під лікарнею помітили велику кількість "швидких"
У коментарях користувачі відреагували на дане відео і зазначили, що у нас в країні все набагато гірше, ніж це пишуть у ЗМІ. Деякі українці вважають, що лікарні переповнені коронавірусними хворими, інші впевнені, що це не так.
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