В одесском ресторане в детской зоне на 3-летнего мальчика упали стеклянные двери

По словам мамы малыша, ее сын получил глубокие порезы на руках и много мелких - на теле.

Инцидент случился в ресторане "Море" в районе Фонтанки.

Что стало причиной, что дверь внезапно упала, остается неизвестным. При обрушении стекло рассыпалось на мелкие осколки. После этого сотрудники заведения поспешили их собрать и вынести. Гости ресторана, в свою очередь, быстро вывели своих детей из заведения.

Как отмечает мама пострадавшего мальчика, администрация ресторана обвинила в падении двери самого малыша. Также женщина добавила, что на их сторону стали и медики неотложки, которые прибыли на вызов.

"Скорая и заведение обвинили ребенка в происшедшем, и отказались оплатить услуги скорой помощи. Чудо просто что никто не погиб", - говорится в публикации.

Видео: в Одессе в ресторане в детской комнате упали стеклянные двери на маленького мальчика

На сайте ресторана указывается, что в "оборудованной увлекательной детской комнате" за детьми посетителей "присматривает квалифицированная няня".

Пользователи сети активно обсуждают случай в ресторане, и высказывают недоумение, как трехлетний ребенок мог обрушить стеклянную дверь.