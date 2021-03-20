В одесском клубе с размахом "отметили" переход в жесткий карантин: красноречивое видео

На кадрах видно огромное количество посетителей заведения в зале во время концерта. Ни о какой социальной дистанции тут говорить вообще не приходится. Маски видны только у единиц.

"Походу реально красная зона карантина в Одессе будет уже на днях...", - пророчествуют в публикации.

Видео: В Одессе на концерте в клубе нарушали карантин

Мероприятие проходило в клубе "Ministerium" вечером 19 марта, где состоялся большой сольный концерт артиста Артема Пивоварова.

Отметим, что уже сегодня, 20 марта, решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Одесской области был определен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом 19 марта достиг 21%.

В "красном" регионе действуют такие ограничения:

Запрещена работа:

общепита,

ТРЦ,

кинотеатров,

театров,

школ (кроме детских садов и начальных классов)

продовольственных рынков,

спортзалов и бассейнов.

Продолжают работать: