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В одесском клубе с размахом "отметили" переход в жесткий карантин: красноречивое видео

Автор: Владимир Костырин

"Красную" зону карантина расширили на Одесскую область, где 20 марта ужесточили ограничительные меры из-за сложной ситуацией с COVID-19. При этом накануне было зафиксирован случай массового игнорирования эпидемиологических правил в одном из ночных клубов Южной Пальмиры.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице группы "Одесса как она есть".

На кадрах видно огромное количество посетителей заведения в зале во время концерта. Ни о какой социальной дистанции тут говорить вообще не приходится. Маски видны только у единиц.

"Походу реально красная зона карантина в Одессе будет уже на днях...", - пророчествуют в публикации.

Видео: В Одессе на концерте в клубе нарушали карантин

Мероприятие проходило в клубе "Ministerium" вечером 19 марта, где состоялся большой сольный концерт артиста Артема Пивоварова.

Отметим, что уже сегодня, 20 марта, решением Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в Одесской области был определен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Как говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом 19 марта достиг 21%.

В "красном" регионе действуют такие ограничения:

Запрещена работа:

  • общепита,
  • ТРЦ,
  • кинотеатров,
  • театров,
  • школ (кроме детских садов и начальных классов)
  • продовольственных рынков,
  • спортзалов и бассейнов.

Продолжают работать:

  • банки,
  • АЗС,
  • ветеринарные клиники,
  • аптеки,
  • продовольственные магазины.

Ранее сообщалось, что в Киеве сеть фитнес-клубов нарушила жесткий карантин, который начался в столице с 20 марта.

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Новости Украины ОдессаконцертклубКарантин
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