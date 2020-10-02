В Одесском дельфинарии родился дельфиненок: невероятно милое видео

В Одессе появился на свет маленький дельфин, и момент рождения попал на видео
В одном из дельфинариев Одессы на свет появился крохотный дельфиненок. Сейчас малыш отлично себя чувствует и много времени проводит со своей мамой по имени Кроха.
Интересно, что рождение маленького чуда показали на видео в Facebook-странице дельфинария.
"Малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой Крохой. Она окружила своего ребенка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минутку", - рассказали в дельфинарии.
Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают маме. Это уже 33-й малыш в сети дельфинариев "Немо".
В Одессе родился дельфиненок (видео: facebook.com/delfinariy.nemo)
Ранее мы писали, что в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими. Животные резвились и прыгали меж людьми, что купались в море. В сети показали яркое видео с играми млекопитающих.
Также сообщалось, что в Одессе провели спасательную операцию ради стаи дельфинов, которые заплыли в пределы городского пляжа и не могли выбраться в "большую" воду.