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В Одесском дельфинарии родился дельфиненок: невероятно милое видео

Автор: Светлана Мащенко

В Одессе появился на свет маленький дельфин, и момент рождения попал на видео

В одном из дельфинариев Одессы на свет появился крохотный дельфиненок. Сейчас малыш отлично себя чувствует и много времени проводит со своей мамой по имени Кроха.

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Интересно, что рождение маленького чуда показали на видео в Facebook-странице дельфинария.

"Малыш чувствует себя прекрасно и плавает рядом со своей мамой Крохой. Она окружила своего ребенка заботой и любовью и не отплывает от него ни на минутку", - рассказали в дельфинарии.

Остальные дельфины с интересом знакомятся с новым членом их семьи и помогают маме. Это уже 33-й малыш в сети дельфинариев "Немо".

В Одессе родился дельфиненок (видео: facebook.com/delfinariy.nemo)

  • "Класс, такой славный дельфиненок! Здоровья ему, очень хочется увидеть его вскоре на представлении";
  • "Вау! Поздравляю! Это всегда волнительно!"
  • "Какое чудо, не перестаем удивляться, чудеса рядом с нами", - пишут пользователи.

Ранее мы писали, что в Бердянске дельфины устроили игры с отдыхающими. Животные резвились и прыгали меж людьми, что купались в море. В сети показали яркое видео с играми млекопитающих.

Также сообщалось, что в Одессе провели спасательную операцию ради стаи дельфинов, которые заплыли в пределы городского пляжа и не могли выбраться в "большую" воду.

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