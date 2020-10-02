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В Одеському дельфінарії народилося дельфінятко: неймовірно миле відео

Автор: Світлана Мащенко

В Одесі з'явився на світ маленький дельфін, і момент народження потрапив на відео

В одному з дельфінаріїв Одеси на світ з'явилося крихітне дельфінятко. Зараз малюк відмінно себе почуває і багато часу проводить зі своєю мамою на ім'я Кроха.

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Цікаво, що народження маленького чуда показали на відео в Facebook-сторінці дельфінарію.

"Малюк почуває себе чудово і плаває поруч зі своєю мамою Крохою. Вона оточила свою дитину турботою і любов'ю і не відпливає від неї ні на хвилинку", - розповіли в дельфінарії.

Інші дельфіни з цікавістю знайомляться з новим членом їх сім'ї і допомагають мамі. Це вже 33-й малюк у мережі дельфінаріїв "Немо".

В Одесі народилося дельфінятко (відео: facebook.com/delfinariy.nemo)

  • "Клас, таке славне дельфінятко! Здоров'я йому, дуже хочеться побачити його незабаром на виставі";
  • "Вау! Вітаю! Це завжди хвилююче!"
  • "Яке диво, не перестаємо дивуватися, дива поруч з нами", - пишуть користувачі.

Раніше ми писали, що у Бердянську дельфіни влаштували ігри з відпочиваючими. Тварини бавилися і стрибали між людьми, що купалися в морі. У мережі показали яскраве відео з іграми ссавців.

Також повідомлялося, що в Одесі провели рятувальну операцію заради зграї дельфінів, які запливли в межі міського пляжу і не могли вибратися у "велику" воду.

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