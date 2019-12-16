Одесский депутат угодил в скандал: полюбил "русский мир"

В Одессе депутат оскандалился с футболкой (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе обнаружился еще один поклонник России

В Одессе "засветился" еще один поклонник всего российского. На этот раз фанатом РФ стал депутат от Одесского облсовета от "Оппоблока" Виталий Саутенков. Политика сфотографировали в то время, когда он играл в футбол. Саутенков решил надеть футболку российского футбольного клуба "Зенит" с надписью “Газпром”.

Фото Саутенкова в провокационной футболке выложила на своей странице журналистка Рада Мейер.

Саутенков ходил с "Газпромом" на груди на футбольном матче, который прошел 14 декабря в Фонтанке.

Виталий Саутенков засветился в российской футболке (dumskaya.net)

Виталий Саутенков родился 9 сентября 1981 года. Живет в Одессе. С 1998 по 2003 год учился в Одесском национальном университете им. Мечникова на экономико-правовом факультете по специальности правоведение. С 2000 по 2005 год учился в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова на экономико-правовом факультете по специальности менеджмент внешнеэкономической деятельности

С февраля 2012 — заместитель директора ООО "Сапсан Трансшип". В октябре 2015 года избран депутатом Одесского облсовета седьмого созыва. Член фракции "Оппоблока".