Скелет Левиафана: в сети показали символ "русского мира" возле Донецка (фото)

Остатки сооружений возле аэропорта (фото: facebook.com/andriy.shor)

В сети показали, что осталось после самого известного украинского супермаркета на Донбассе

В сети показали, что произошло с одним из самых известных супермаркетов Metro на Донбассе. Здание магазина находилось возле разгромленного в 2014 году Донецкого аэропорта. Сейчас на его месте обломки и руины строений, а без слез на эту картину просто не взглянешь. Снимки торговой точки опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Шор, который участвовал в боях за оборону аэропорта в Донецке.

"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного.

Жуки съели", - подписал он снимки.

Все, что осталось от магазина Metro возле Донецка (фото: .facebook.com/andriy.shor)

Пользователи сети прокомментировали печальные снимки военного.

Я там почти каждые выходные на закупках был до весны 2014 года.

А гостиница рядом Полет была и як 40 возле пожарной части.

Ну, місцеві все що встигли, врятували:)

Из бетона еще арматуру не повыбивали. Жируют.

Больше 60-ти полетов из ДАПа. Каждый месяц за продуктами. Почти каждую неделю в столовке метровской на 2-м этаже обедали, когда по делам мотались в Донецк...

Своеобразный "скелет Левиафана" как символ "русского мира"..

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