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Скелет Левиафана: в сети показали символ "русского мира" возле Донецка (фото)

STYLERЖизнь    08.12.2019 - 14:45
Скелет Левиафана: в сети показали символ "русского мира" возле Донецка (фото)
Остатки сооружений возле аэропорта (фото: facebook.com/andriy.shor)

В сети показали, что осталось после самого известного украинского супермаркета на Донбассе

В сети показали, что произошло с одним из самых известных супермаркетов Metro на Донбассе. Здание магазина находилось возле разгромленного в 2014 году Донецкого аэропорта. Сейчас на его месте обломки и руины строений, а без слез на эту картину просто не взглянешь. Снимки торговой точки опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Шор, который участвовал в боях за оборону аэропорта в Донецке.

"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного.
Жуки съели", - подписал он снимки.

Скелет Левиафана: в сети показали символ &quot;русского мира&quot; возле Донецка (фото)Скелет Левиафана: в сети показали символ &quot;русского мира&quot; возле Донецка (фото)Скелет Левиафана: в сети показали символ &quot;русского мира&quot; возле Донецка (фото)Все, что осталось от магазина Metro возле Донецка (фото: .facebook.com/andriy.shor)

Пользователи сети прокомментировали печальные снимки военного.

  • Я там почти каждые выходные на закупках был до весны 2014 года.
  • А гостиница рядом Полет была и як 40 возле пожарной части.
  • Ну, місцеві все що встигли, врятували:)
  • Из бетона еще арматуру не повыбивали. Жируют.
  • Больше 60-ти полетов из ДАПа. Каждый месяц за продуктами. Почти каждую неделю в столовке метровской на 2-м этаже обедали, когда по делам мотались в Донецк...
  • Своеобразный "скелет Левиафана" как символ "русского мира"..

Скелет Левиафана: в сети показали символ &quot;русского мира&quot; возле Донецка (фото)

Скелет Левиафана: в сети показали символ &quot;русского мира&quot; возле Донецка (фото)Скриншот комментариев

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